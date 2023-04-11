ترامب يحاول منع نائبه بنس من الإدلاء بشهادته في قضية التلاعب بنتائج انتخابات 2020

كشفت وسائل إعلام أمريكية، أن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، يحاول منع نائب الرئيس السابق، مايك بنس، من الإدلاء بشهادته في قضية التلاعب بنتائج انتخابات عام 2020.

واشنطن – سبوتنيك. ويطعن ترامب في محكمة الاستئناف الفيدرالية في حكم المحكمة الابتدائية، التي أمرت بنس بالإدلاء بشهادته أمام هيئة المحلفين. وفي السياق، أوضح بنس الذي شغل منصب نائب الرئيس في عهد ترامب أنه لا يريد تعطيل التحقيق، وفقا لقناة “إن بي سي” التلفزيونية الأمريكية. هل تتم إدانة ترامب بتهمة “عرقلة” قضية الوثائق السرية؟ وأمر القاضي جيمس بواسبيرغ من محكمة المقاطعة الفيدرالية لمقاطعة كولومبيا بنس وعددا من كبار مساعدي ترامب بالإدلاء بشهاداتهم في قضية تهدد الرئيس السابق بتهمة التدخل في العملية الانتخابية.

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