باشاغا لـ "سبوتنيك": ليبيا بحاجة إلى تعزيز العلاقات مع روسيا وفتح آفاق التبادل الدبلوماسي

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بنغازي – سبوتنيك. وأضاف باشاغا لوكالة “سبوتنيك”، إن حقيقة أن ليبيا تحكمها حاليا حكومتان متنافستان تؤثر على الطريقة التي تنظر بها العديد من الدول إلى الوضع في ليبيا. مضيفا أن هذا هو الحال أيضا مع روسيا لأن العلاقات بين موسكو وحكومة باشاغا لم تصل بعد إلى “المستوى المطلوب”.

وأكد باشاغا، “نأمل أن يتم تعزيز هذه العلاقات (مع روسيا) وأن يتم فتح آفاق جديدة لعلاقاتنا وتبادلنا الدبلوماسي”.

وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة في نزاع بين حكومتين، واحدة برئاسة وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، التي منحها البرلمان المنعقد في طبرق، أقصى شرق البلاد، ثقته، في مارس/ آذار الماضي.

باشاغا يدعو للصفح عما مضى ويقول إن ليبيا لن تستقر إلا بانتخاب رئيس وبرلمان