البيت الأبيض: لم نحدد بعد كيفية تسرب وثائق البنتاغون السرية

صرح المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، بأن الأجهزة الأمريكية المعنية، لم تحدد بعد كيفية تسرب وثائق البنتاغون السرية. مشيرا إلى أن المسؤولين على اتصال بالشركاء في الأيام الأخيرة بشأن التسريب.

واشنطن – سبوتنيك. وقال كيربي خلال إحاطة إعلامية، “لم نتوصل إلى نظرية عمل بعد”.

وأكد أن المعلومات التي تفيد بأن بعض الوثائق التي تم العثور عليها على شبكة الإنترنت قد تم تعديلها.

وقال: “يبدو أنه في بعض الحالات تم تعديل المعلومات المنشورة على الإنترنت بناء على مقارنتها بالأصل، لكن لا يوجد يقين حتى الآن بشأن كيفية حدوث ذلك”.

العملية العسكرية الروسية الخاصة وكالة تكشف عن قلق أمريكي كبير من نتائج تسريب الوثائق قد تهدد علاقاتها بالحلفاء

وشدد على أن الوثائق “ما كان ينبغي قطعا أن تصبح علنية”.

وتابع كيربي ردا على سؤال عما إذا كانت واشنطن قد اتصلت بكييف بشأن التسريب، قائلا، إن المسؤولين الأمريكيين على اتصال بالشركاء في الأيام الأخيرة بشأن التسريب.