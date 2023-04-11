الدفاع الروسية: القضاء على 10 جنود أوكرانيين وتدمير مدفعين في خيرسون

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، مقتل نحو عشرة جنود أوكرانيين خلال الساعات الـ 24 الماضية، على محور خيرسون، وتدمير مدفعيين ذاتي الحركة من طراز “غفوزديكا”.

موسكو – سبوتنيك. قال رئيس المركز الصحفي لقوات تجمع “دنيبر” الروسية، أليكسي روليف، لوكالة “سبوتنيك”: “على محور خيرسون، يواصل القوميون الأوكرانيون قصفهم المدفعي للبنية التحتية المدنية للتجمعات السكنية الواقعة على الضفة اليسرى لنهر دنيبر. وكجزء من القصف المدفعي المضاد ألحقت وحدات المدفعية التابعة لمجموعة دنيبر أضرارًا نارية في مواقع أطقم مدفعية العدو في منطقتي فيليتينسكوي وجوفتنيفوي. تم تدمير مدفعيين ذاتي الحركة من طراز “غفوزديكا”.

وأضاف، “بلغت خسائر العدو البشرية التي لا يمكن تعويضها نحو عشرة جنود”.

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