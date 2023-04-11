الولايات المتحدة تشكك في نجاح "الهجوم الأوكراني المضاد"

نقلت وسائل إعلام أمريكية عن وثيقة مسربة جديدة، أن الولايات المتحدة تشكك في أن الهجوم المضاد الأوكراني المرتقب هذا الربيع سيتمكن من تحقيق أهدافه المحددة.

واشنطن – سبوتنيك. وأشارت الصحيفة إلى أن تلك التقييمات تختلف عما جاء في التصريحات العلنية لإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، بشأن قدرات الجيش الأوكراني.

وحسب الوثيقة المسربة، فإن التقييمات الاستخباراتية الأمريكية العائدة لشهر فبراير/ شباط، تحذر من “النواقص في ما يخص حشد القوات وإمدادها”، مرجحة أن العملية الهجومية الأوكرانية ستؤدي إلى “مكاسب محدودة على الأرض”، وفقا لصحيفة “واشنطن بوست”.

وحسب الوثيقة، فإن استراتيجية كييف تتمحور حول استعادة المناطق التي تدور المعارك فيها على المحور الشرقي، وفي الوقت ذاته التقدم باتجاه الجنوب لقطع الممر البري المؤدي إلى جمهورية شبه جزيرة القرم الروسية.

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ورجحت الوثيقة أن قوة الدفاعات الروسية و”النواقص القائمة في التدريب للقوات الأوكرانية وفي تزويدها بالذخيرة قد تحول دون التقدم وتزيد من عدد الخسائر أثناء الهجوم”.