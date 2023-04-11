نيبينزيا: الأسلحة الغربية التي تم توريدها لأوكرانيا باتت تظهر في أفريقيا وأوروبا

أعلن مندوب روسيا الدائم لدى مجلس الأمن الدولي، فاسيلي نيبينزيا، أن الأسلحة التي قامت الدول الغربية بتوريدها لأوكرانيا، باتت تظهر في أيدي الجماعات الإجرامية في أوروبا وأفريقيا، مشيرا إلى أن هذا “الأمر يعترف به مسؤولو الشرطة الأوروبية”.

الأمم المتحدة – سبوتنيك. وقال نيبينزيا خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، يوم الاثنين، إن “الأسلحة التي توردها الدول الغربية لأوكرانيا تنتشر حول العالم وبات بأيدي المسلحين، وخصوصا في أفريقيا، وهذا أمر سمع عنه الجميع في تصريحات قادة للدول الأفريقية”. وأضاف أن “روسيا منذ فترة طويلة كانت تلفت الانتباه إلى أن تزويد نظام كييف بالأسلحة سيؤدي إلى وقوعها في أيدي المنظمات الإجرامية والإرهابيين. والآن هذا أمر تؤكده الحقائق”. العملية العسكرية الروسية الخاصة الولايات المتحدة تشكك في نجاح “الهجوم الأوكراني المضاد” يذكر أن دول “الناتو” قامت بتوريد مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة أكثر من 65 مليار يورو، حسب تأكيد الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرغ في 3 أبريل/نيسان الجاري. وبلغ حجم المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا أكثر من 35 مليار دولار.

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