سلطات خيرسون: القوات الأوكرانية تستعد لمحاولة عبور نهر دنيبر

وأضاف قائلا: “هناك علامات على الاستعداد لمحاولة عبور نهر الدنيبر وإخفاء هذه الخطوات من قبل كييف لكن الجيش الروسي يراقب ويرصد ما يتحضر”.

في الوقت نفسه، أعرب سالدو عن ثقته في أن “العدو لن يكون لديه قوات كافية لعبور ناجح لنهر دنيبر”، مشددا على أن “هذا يتعلق أولا بالمعدات والأسلحة والذخائر ووسائل الدعم”، مضيفا “لقد اصطدموا بصعوبات والمحاولات محكوم عليها بالفشل”.