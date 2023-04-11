سلطات خيرسون: القوات الأوكرانية تستعد لمحاولة عبور نهر دنيبر

أعلن القائم بأعمال حاكم مقاطعة خيرسون، فلاديمير سالدو، أن القوات الأوكرانية تستعد لعبور نهر دنيبر في المقاطعة، لكن جميع محاولاتها محكوم عليها بالفشل.
وقال سالدو بهذا الصدد لوكالة “سبوتنيك”: “على الضفة اليمنى لنهر دنيبر تقوم وحدات العدو بالمناورة وتغيير المواقع وإنشاء مواقع زائفة ويتم نقل القوى العاملة والمعدات، ويتم تجميع الزوارق المائية”.
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وأضاف قائلا: “هناك علامات على الاستعداد لمحاولة عبور نهر الدنيبر وإخفاء هذه الخطوات من قبل كييف لكن الجيش الروسي يراقب ويرصد ما يتحضر”.
في الوقت نفسه، أعرب سالدو عن ثقته في أن “العدو لن يكون لديه قوات كافية لعبور ناجح لنهر دنيبر”، مشددا على أن “هذا يتعلق أولا بالمعدات والأسلحة والذخائر ووسائل الدعم”، مضيفا “لقد اصطدموا بصعوبات والمحاولات محكوم عليها بالفشل”.
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