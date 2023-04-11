قبلات لطفل تثير حفيظة الملايين… الدالاي لاما يعتذر… فيديو

ودفع هذا المقطع الدالاي لاما إلى تقديم اعتذار علني عبر بيان أصدره مكتبه يوم أمس الاثنين، جاء فيه “نرغب في الاعتذار للصبي وعائلته، وكذلك للعديد من أصدقائه في جميع أنحاء العالم، عن الأذى الذي ربما تسببت به كلماته”، مضيفاً أن الزعيم الروحي يأسف على وقوع تلك الحادثة.