روسيا تعتزم إرسال تقرير لجنة المختبرات البيولوجية إلى جميع دول العالم

ويخطط النواب في مجلس الدوما خلال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، للاستماع إلى التقرير النهائي حول نتائج عمل اللجنة البرلمانية للتحقيق في أنشطة المختبرات البيولوجية الأمريكية في أوكرانيا.

وقالت النائبة “التقرير سينشر وسيرسل إلى رئيس البلاد وهو يتألف من 207 صفحات، وهناك خطط لإرسال هذه المعلومات للجميع”، مضيفة “إلى دول العالم والبرلمانات حتى يتمكن زملاؤنا من فهم حقيقة التهديد الموجود في العالم”.