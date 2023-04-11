الدفاع الجوي الروسي يسقط "قنبلة ذكية" أمريكية الصنع و9 مسيرات أوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت خلال اليوم الماضي تسع طائرات مسيرة أوكرانية وأربع قذائف من طراز “هيمارس” وقنبلة ذكية من طراز “GLSDB” أمريكية الصنع.

وقالت الدفاع الروسية في بيانها: “خلال يوم واحد اعترضت أنظمة الدفاع الجوي أربع قذائف صاروخية متعددة من طراز “هيمارس” وقذيفة موجهة من طراز GLSDB”. وتابع بيان الدفاع: “تم تدمير تسع مركبات جوية أوكرانية مسيرة في مناطق ماريينكا وفسيلي ويلينوفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية ومارينسكوي”. العملية العسكرية الروسية الخاصة القوات الروسية تدمر رادار “إس-300” أوكرانيا ومستودعا للذخيرة وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط 2022، عملية عسكرية خاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية. العملية العسكرية الروسية الخاصة أوكرانيا تقوم بأول إجراء عسكري بعد تسريب الوثائق السرية الأمريكية وفقدت أوكرانيا خلال فترة العملية العسكرية 406 طائرات عسكرية و228 طائرة هليكوبتر و3736 طائرة مسيرة و415 منظومة صواريخ مضادة للطائرات و8626 دبابة ومركبة قتالية مدرعة أخرى و1079 مركبة قتالية من أنظمة إطلاق الصواريخ و4563 قطعة مدفعية ميدانية إضافة إلى تدمير قذائف الهاون، فضلا عن 9426 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة.

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