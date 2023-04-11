مسؤول أمريكي: "حزب الله" اللبناني يدرب جنودا من "حماس" لضرب إسرائيل بصواريخ طويلة المدى

أكد مسؤول أمريكي، إن “حزب الله” اللبناني، يقوم بتدريب جنود لحركة “حماس” وذلك على كيفية إطلاق صواريخ طويلة المدى يكون هدفها ضرب إسرائيل.

وأوضح المسؤول أن هناك تنسيقا بين الحرس الثوري الإيراني، و”حزب الله” وسوريا من أجل إخضاع أعضاء حركة “حماس” للتدريبات في لبنان.

مسؤول أميركي: حزب الله يمدّ حماس بصواريخ متطورة لضرب إسرائيل من لبنان — سكاي نيوز عربية-عاجل (@SkyNewsArabia_B) April 10, 2023

وأشار المسؤول لقناة “سكاي نيوز” عربية، أن التدريبات تتم في منطقة البقاع، ليتم بعد ذلك نقل الأفراد إلى مخيمات اللاجئين الفلسطينيين بجنوب لبنان، وتابع المسؤول الأمريكي أن “حزب الله” يزود حركة “حماس” بصواريخ طويلة المدى من أجل مهاجمة إسرائيل.

ونقل الحرس الثوري الإيراني المئات من حركة “حماس” إلى لبنان عبر مطار بيروت، وذلك للعمل على فتح جبهة جديدة ضد إسرائيل من جهة الشمال دون تورط “حزب الله” فيها بشكل مباشر.

قائد الجيش الإيراني: إسرائيل أحقر من أن تشكل تهديدا لإيران