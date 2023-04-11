طهران: سيتم إنشاء غرفة تجارة مشتركة بين إيران والسعودية

أعلن وزير الاقتصاد والشؤون المالية الإيراني، إحسان خاندوزي، أن إنشاء غرفة تجارية مشتركة بين طهران والرياض مطروحة على جدول الأعمال، مضيفا أن منظمة تنمية التجارة تسعى إلى وضع اللمسات الأخيرة على خريطة الطريق بين البلدين.

وقال إحسان خاندوزي، في أول مؤتمر صحفي: “نظرا إلى أن الغرفة التجارية المشتركة بين إيران والسعودية مطروحة على جدول الأعمال، تسعى منظمة تنمية التجارة إلى وضع اللمسات الأخيرة على خريطة الطريق بين البلدين. وستكون الخطوة الأولى مرتكزة على إعادة العلاقات التجارية إلى مستوى المليار دولار على جدول الأعمال، وبالنظر إلى إرادة البلدين لاستئناف العلاقات الاقتصادية، نأمل في الوصول إلى الهدف التجاري المنشود”.

وتابع: “لم يكن لدينا أي تفاعل تجاري في السنوات الممتدة بين 2018 إلى 2021، لكن بالطبع تم التصدير والتفاعل التجاري في العام الماضي، و لكن بالنظر إلى رغبة البلدين في استئناف العلاقات، لدينا عدة خطط لتطوير العلاقات الاقتصادية”. إحسان خاندوري وزير الاقتصاد والشؤون المالية الإيراني

كما أعلن خاندوزي عن خطته لزیارة السعودية في أواخر نيسان/ أبريل 2023.

وأعلن الوزير الإيراني عن تسجيل نمو السيولة بنسبة 30 في المئة خلال العام الماضي، وقال: “بهذه الطريقة وصل معدل نمو السيولة إلى أدنى مستوى له في السنوات الأربع الماضية، وزيادة ميزانية البناء في الدولة من 12.7% إلى 17%”.

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