الدفاع الروسية: أمريكا تصنع مكونات أسلحة بيولوجية قرب حدود روسيا

وقال كيريلوف، في جلسة لمجلس الدوما الروسي: “وفقًا لنتائج تحليل الوثائق والمقابلات مع شهود العيان، لا يساورنا شك في أن الولايات المتحدة، تحت ستار ضمان الأمن البيولوجي العالمي، أجرت أبحاثًا ذات استخدام مزدوج، بما في ذلك إنشاء مكونات أسلحة بيولوجية على مقربة شديدة من الحدود الروسية”.