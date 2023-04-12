"تي 72" روسية تصد بدرعها قذيفة مباشرة أثناء اقتحامها مارينكا… فيديو

صدت دبابة روسية من طراز “تي 72 بي زي”، بدرعها الديناميكي المتطور قذيفة استهدفتها بشكل مباشر أثناء تنفيذ الجيش الروسي عملية اقتحام في مدينة مارينكا.

ويظهر في الفيديو الذي سجلته قمرة قيادة الدبابة الروسية، استهدافها بشكل مباشر بقذيفة ضربت قمرتها، لكن المثير هو عدم تأثر القمرة أو طاقم الدبابة وأجهزتها بالقذيفة التي صدها درع الدبابة الروسية بكفاءة منقطعة النظير.

وأثناء تقدم الدبابة في أحد الطرق الزراعية، تم استهدافها بقذيفة، أصابت قمرتها بشكل مباشر، لكن يظهر في الفيديو بالتصوير البطيء أن دروع الدبابة المتطورة استطاعت صد هذه القذيفة بنجاح، الأمر الذي حد من الأضرار وتسبب بنجاة الطاقم.

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وعلى الرغم من ضبابية الرؤية بسبب اتساخ الزجاج الأمامي للدبابة، الذي لم ينكسر، تابع طاقم الدبابة تنفيذ عملية الاقتحام، حيث يظهر استمرار احتراق بعض الدروع المحيطة بالقمرة لكن هذه النيران خمدت لاحقا.

وبحسب صحيفة “روسكي أروجي” الروسية المتخصصة بالسلاح، فقد عاد طاقم الدبابة إلى القاعدة بنجاح بعد تنفيذ المهمة القتالية.

وتم تجهيز هذه الدبابة بوحدات حماية ديناميكية من نوع “ريليكت”، وشاشات شبكية للبرج، مما يزيد من مقاومتها للقذائف التراكمية المضادة للدبابات.

وتعتمد فكرة الدروع التفاعلية على تزويد الدبابات بوسيلة يمكنها تقليل قوة اندفاع القذائف الخارقة للدروع عن طريق انفجار الدرع التفاعلي عندما تصطدم به القذيفة للحد من تأثيرها على الدرع الأساسي للدبابة، ويكون الدرع التفاعلي عبارة عن شحنات متفجرة موجودة حول هيكل الدبابة.