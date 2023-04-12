عمال كهرباء لبنان يعلنون إضرابا بداية من الغد

وأشار إلى أن “الصيغة واضحة حيث تم استعمال كلمة “تلغى الإعفاءات والبدلات المختصة في المادة 75 “، لافتا إلى أن “الإلغاء يستهدف أموراً كانت موجودة قبل صدور نص الإلغاء، فلا يمكن أن نستعمل كلمة تلغى لأمر قد يحدث في المستقبل وإلا استعمل عوضاً عن كلمة ” تلغى”، ” تمنع أو تحذر أو لا يجوز”، وهذا ما أكده المجلس الدستوري بقراره رقم 99/1 تاريخ 23/11/1999 والذي قضى بأنه عندما يسن المشترع قانوناً يتناول الحقوق فلا يسعه أن يعدل أو يلغي النصوص النافذة الضامنة لهذه الحقوق من دون أن يحل نصوصاً أكثر ضمانة أو تعادلها على الأقل فاعليةً وضمانة، وبالتالي لا يجوز للمشرع أن يضعف من الضمانات التي أقرها بموجب قوانين سابقة”.