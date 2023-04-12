صحفي أمريكي يصاب بالرعب من الفظائع المرتكبة من طرف القوات الأوكرانية في دونيتسك

صرح الصحفي الأمريكي والمناهض للحرب في أوكرانيا، راندي كريديكو، أن القوات المسلحة الأوكرانية تقوم بضرب أهداف مدنية في دونيتسك من أجل إرهاب السكان.

وقال كريديكو، الذي يشتغل مذيعا بالإذاعة الأمريكية، في تصرحات لوكالة “سبوتنيك” اليوم الثلاثاء: “أنا أعيش في الولايات المتحدة، ولا نحصل إلا على تقارير من جانب واحد، ومعظمها من كييف، وليس من هنا. قررت أنني سأحضر وأرى كل شيء بنفسي. ومثل اليوم، رأيت من أين تأتي هذه القنابل، حيث القوة الأوكرانية ضد المدنيين. لن ترى هذا في “نيويورك تايمز” أو “سي إن إن”.

وأشار الصحفي الأمريكي أن الصحافة الغربية لا تغطي القصف شبه اليومي لعاصمة جمهورية دونيتسك الشعبية.

وأضاف كريديكو “في اليومين الماضيين كنت هنا، كانت هناك هجمات. هنا في سوق الهواء الطلق <…>. لماذا هذا؟ هذا خوف. نحن (في الولايات المتحدة. محرر) لا يتم إخبارك بذلك. “لا أعتقد أنهم (القوات الأوكرانية) يضربون أهدافًا عسكرية. لكن بالأمس، لم تكن هناك أهداف عسكرية في السوق المفتوحة التي زرتها للتو! هذا رعب محض”.

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