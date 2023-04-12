البيت الأبيض: لا مؤشر على أن مصر زودت روسيا بأي أسلحة فتاكة

أكد منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، أنه لا يوجد أي مؤشر مؤشر على أن مصر زودت روسيا بأي أسلحة فتاكة.

واشنطن – سبوتنيك. جاء ذلك تعقيبا على ما نشرته صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية حول خطة مصر إمداد روسيا بالصواريخ.

وقال كيربي: “لا يوجد مؤشر على أن مصر تقدم مساعدة لروسيا على شكل أسلحة فتاكة”.

وأضاف، في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء: “مصر شريك أمني مهم في المنطقة ولا تزال كذلك، والجيش الأمريكي لديه علاقة دفاعية طويلة الأمد مع مصر تعود إلى سنوات عديدة”.

العملية العسكرية الروسية الخاصة الكرملين يعلق على مزاعم قيام مصر بتزويد روسيا بالصواريخ “سرا”

وفي وقت سابق اليوم، وصف المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، المزاعم حول خطط مصر لتزويد روسيا بآلاف الصواريخ “سرا” ” بالملفقة “، وأنه يجب التعامل معها على هذا الأساس.

وكانت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية قد نشرت خبراً مفاده، بأن “الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمر بإنتاج 40 ألف صاروخ لصالح روسيا، وأصدر تعليمات للمسؤولين بالحفاظ على سرية الإنتاج والشحن لتجنب المشاكل مع الغرب”.

مصر تنفي مزاعم تصنيعها قذائف صاروخية لصالح روسيا

وذكرت الصحيفة أنها حصلت على وثيقة مسربة، بتاريخ 17 فبراير/ شباط الماضي، تخص محادثات بين السيسي وكبار المسؤولين العسكريين المصريين” وتشير أيضا إلى خطط لتزويد روسيا بقذائف المدفعية والبارود”.