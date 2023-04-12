بوشيلين: جميع المباني الإدارية في أرتيوموفسك أصبحت تحت سيطرة القوات الروسية

صرح القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، بأن جميع المباني الإدارية، في مدينة أرتيوموفسك بجمهورية دونيتسك الشعبية، تحت سيطرة القوات الروسية.

وقال بوشلين في تصريحات للقناة الأولى، اليوم الثلاثاء: “سأخبركم أن جميع المباني الإدارية (في أرتيوموفسك.محرر) هي بالفعل تحت سيطرة وحداتنا”.

وأضاف أن الوحدات الأوكرانية لا تزال في الجزء الغربي من أرتيموفسك، لكن ليس لديهم مكان للتراجع، والخيار الوحيد هو الاستسلام:

“حيث لا يزالون راسخين الآن، في الجزء الغربي، فإن الوضع على النحو التالي: هذه الوحدات ليس لديها خيار سوى المضي قدمًا والاستسلام. لا مجال للعودة، لأن الفصائل تعمل هناك”. دينيس بوشيلين القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية

وتابع بوشلين، أن القتال العنيف مستمر في الجزء الغربي من أرتيوموفسك، وتجري عمليات نشطة في منطقة سكك الحديد:

“معارك ضارية (جارية) الآن هي بالفعل في الجزء الغربي حيث توجد السكك الحديدية، كل الأعمال العدائية تتكشف الآن هناك. في مناطق معينة، عبرت وحداتنا بالفعل خط السكة الحديد”. دينيس بوشيلين القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية

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