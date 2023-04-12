بثلاثية نظيفة.. مانشستر سيتي يكتسح بايرن ميونخ ويضع قدما فى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

حقق فريق مانشستر سيتي الإنجليزي فوزا كبيرا على نظيره بايرن ميونخ الألماني بثلاثية نظيفة، اليوم الثلاثاء، ويضع قدما فى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.
أقيمت المباراة بين الفريقين وهي مباراة الإياب على ملعب “الاتحاد” الإنجليزي، وذلك ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2022-2023.
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9 أبريل, 14:51 GMT
ونجح كل من رودري وبرناردو سيلفا وإيرلينج هالاند في تسجيل أهداف مانشستر سيتي في الدقائق 27، 70، و77 على التوالي، من عمر المباراة، وذلك بعدما تمكن الفريق الإنجليزي من استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة إيجابية.
وبتلك النتيجة يضع مانشستر سيتي قدما في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث من المقرر أن يخوض الفريقان مباراة الإياب على ملعب “أليانز آرينا”، معقل نادي بايرن ميونخ الألماني، وذلك في 19 أبريل/نيسان الجاري.
ويشار إلى أن الفائز من مباراة مانشستر سيتي وبايرن ميونيخ سيلتقي مع الفائز من مباراة ريال مدريد الإسباني وتشيلسي الإنجليزي في نصف نهائي دوري الأبطال.
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