قاديروف يعلن عن تصفية عضو في مجموعة المتمردين شمالي الشيشان

قامت قوات الشرطة ووحدة التدخل السريع وجهاز الأمن الفيدرالي الشيشاني، الثلاثاء، بعملية خاصة لتصفية عضو في مجموعة المتمردين في قرية غفاردنسكي في منطقة نادتيريتشني شمال الشيشان.

وأعلن رئيس الجمهورية رمضان قاديروف في قناته على تلغرام: “في هذه الليلة في غفاردنسكي في منطقة نادتيريتشني في الجمهورية، نفذ موظفو الوحدة الخاصة للشرطة باسم بطل روسيا البطل الوطني أحمد قاديروف، ووحدة الشرطة الخاصة لوزارة الشؤون الداخلية في جمهورية الشيشان ووحدة الشرطة الخاصة “أحمد-جروزني” لإدارة الحرس الوطني الروسي في جمهورية الشيشان، بالاشتراك مع موظفي الخدمة الفدرالية الأمنية الروسية ومكتب الأمن الفدرالي في جمهورية الشيشان، قاموا بعملية خاصة ناجحة لتصفية عضو في مجموعة المتمردين”.

وفقًا لما أوضحه قاديروف، فإن المشتبه به كان عضوًا مسلحًا في تنظيم غير قانوني قدم إلى الشيشان من إقليم آخر.

واتخذت السلطات قراراً بتنفيذ عملية خاصة ليلاً. وقدمت القوات الأمنية عرضًا للمشتبه به بالاستسلام، ولكنه حاول الهروب وأصيب عند اعتقاله. تم التعرف على هوية المشتبه به.