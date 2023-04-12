ترامب يشكك في قدرة بايدن على الترشح للرئاسة الأمريكية في 2024

قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الثلاثاء، إن الرئيس الحالي جو بايدن قد لا يكون قادراً حتى على الترشح للانتخابات الرئاسية في عام 2024، مشيراً إلى أن هناك شيئاً خاطئاً بالنسبة للرئيس الحالي.
واشنطن – سبوتنيك. وقال ترامب في مقابلة مع قناة “فوكس نيوز” الأمريكية عندما سئل عما إذا كان يعتقد أن بايدن سيرشح نفسه للانتخابات مرة أخرى: “أعتقد أنه من غير المناسب تقريباً أن أقول ذلك. لا أرى كيف يكون ذلك ممكناً. ولكن هناك شيئ خاطئ، لا أعتقد أنه يستطيع (الترشح)”.
حملة ترامب الانتخابية تجمع 4 ملايين دولار بعد اتهامه جنائيا
1 أبريل, 12:22 GMT
وقد أعلن ترامب بالفعل ترشحه لعام 2024، في حين صرح بايدن بأنه يعتزم الترشح ولكنه لم يكن جاهزاً بعد للإعلان رسمياً عن خططه.
وفي فبراير/ شباط الماضي، اتهم طبيب البيت الأبيض السابق روني جاكسون إدارة بايدن بإخفاء معلومات حول حالة صحة الرئيس.
يشار إلى أن بايدن، وهو الرئيس الأكبر سناً الذي أدى اليمين الرئاسية، بلغ عمره 80 عاماً في نوفمبر/ تشرين الثاني 2022.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي
أضف تعليقـك