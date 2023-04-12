ترامب يشكك في قدرة بايدن على الترشح للرئاسة الأمريكية في 2024

واشنطن – سبوتنيك. وقال ترامب في مقابلة مع قناة “فوكس نيوز” الأمريكية عندما سئل عما إذا كان يعتقد أن بايدن سيرشح نفسه للانتخابات مرة أخرى: “أعتقد أنه من غير المناسب تقريباً أن أقول ذلك. لا أرى كيف يكون ذلك ممكناً. ولكن هناك شيئ خاطئ، لا أعتقد أنه يستطيع (الترشح)”.