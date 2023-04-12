مرشح رئاسي تركي: روسيا من أهم دول الجوار ويجب بناء العلاقات معها على أسس قوية

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بولو – سبوتنيك . وقال إنجه خلال مقابلة مع “سبوتنيك”: “روسيا دولة جارة لتركيا منذ قديم الزمن، بل من أهم دول الجوار، ونرغب في إقامة علاقات جيدة معها، حيث نقوم بمعظم تجارتنا الخارجية إلى روسيا، فضلاً عن اعتمادنا عليها في مجالي السياحة والطاقة”.

استطلاع: مصير الانتخابات التركية يحدده ناخبو محرم إنجه والمترددون في التصويت

وأضاف: “لهذا السبب نريد أن نعزز علاقاتنا معها وأن نبنيها على أسس قوية، ويجب أن تكون هذه العلاقات قائمة على الثقة المتبادلة وألا تكون محدودة بالعلاقات بين حكومتي البلدين”.

في السياق، خلص استطلاع تركي للرأي إلى نتيجة مفادها بأن مصير الانتخابات الرئاسية التركية المقبلة سوف يحسمه أنصار المرشح محرم إنجه والمترددون في التصويت.

ووفقا للاستطلاع الذي أجراه مركز أبحاث الرأي العام (ميتروبول)، سيتم تحديد نتيجة الانتخابات الرئاسية التركية لعام 2023 من خلال أصوات أولئك الذين لم يختاروا مرشحهم بعد، وكذلك من قبل أنصار المرشح الثالث، محرم إنجه.