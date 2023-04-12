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دونيتسك – سبوتنيك . وقالت امرأة من سكان أرتيوموفسك -رفضت الكشف عن هويتها- لوكالة “سبوتنيك”: “في الصيف، عندما جلبوا مواد غذائية إلينا، كنا نذهب باستمرار إلى الشارع المجاور، حيث كانت القوات الأوكرانية. وما أثار استيائي دائما هو الانتهاك الكامل للقانون الإنساني الدولي”.

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وأضافت: “يمكن للفرق الطبية استخدام رمز الصليب الأحمر فقط بعد الحصول على الإذن. ولكن القوات الأوكرانية استخدمته ببساطة لنقل الأسلحة. كانوا يأتون ويفرغون الأسلحة ويغادرون”.

ولفتت المرأة إلى أنها كانت خائفة جدًا من إبداء انتقادات لجنود الجيش الأوكراني، على الرغم من أن تلك الأفعال أثارت استياءها.

ووفقًا لما قالته، تم نقل الأسلحة في سيارات طبية وعسكرية تحمل شعار الصليب الأحمر. وأوضحت المتحدثة إلى الوكالة أن “الشاحنات البيضاء التي تنتمي إلى الصليب الأحمر والشاحنات العسكرية التي تحمل شعار الصليب الأحمر كانت تأتي وتفرغ الأسلحة والمواد الغذائية وتفرغ كل ما يحتاجونه للحياة”.

وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).