الخارجية الروسية: إمداد أوكرانيا بصواريخ الدفاعات الجوية يهدد حركة المرور الجوي المدني عالميا

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موسكو – سبوتنيك. وأشارت الوزارة في تصريحات لوكالة “سبوتنيك” إلى أن “الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء قد نقلوا أسلحة ومعدات عسكرية بقيمة أكثر من 12 مليار يورو (13.1 مليار دولار) إلى كييف، وقدموا أسلحة ثقيلة وطائرات ودبابات، واتفقوا على تزويد القوات المسلحة الأوكرانية بمليون قذيفة مدفعية بحلول نهاية العام، ولا يمنعون استقدام المرتزقة إلى بلدانهم”.
نيبينزيا: الأسلحة الغربية التي تم توريدها لأوكرانيا باتت تظهر في أفريقيا وأوروبا
أمس, 05:05 GMT
وأضافت الوزارة “إن الأسلحة الغربية، التي تصل إلى أوكرانيا، تنتشر في جميع أنحاء العالم، في مناطق النزاعات الإقليمية الأخرى، وتنتقل إلى يد المجرمين والإرهابيين والمتطرفين… وسيظهر قريبًا أهمية طرح مسألة سلامة حركة المرور الجوي المدني في العالم، بما في ذلك فوق أوروبا”.
وتعتقد الوزارة أن الأسلحة الغربية “التي وضعت في أيدي الحكومة الأوكرانية الإجرامية والمرتزقة، تقتل السكان المدنيين، بما في ذلك النساء والأطفال، في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه”.
وأشارت الوزارة إلى أن “المدفعية الأوكرانية تقوم بقصف المناطق السكنية في المدن والبنية التحتية المدنية بشكل منهجي؛ ويتم قصف محطة الطاقة النووية في زابوروجيه مما يترتب عليه تهديدات بكارثة نووية على القارة”.
العملية العسكرية الروسية الخاصة
تطورات خريطة العملية العسكرية الخاصة
27 مارس, 14:29 GMT
وعلقت وزارة الخارجية الروسية على تصريح رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، حول قرب بلدان الاتحاد الأوروبي من مناقشة موضوع إرسال “قوات لحفظ السلام” إلى أوكرانيا، مشيرة إلى أن “أي تكهنات من الاتحاد الأوروبي بشأن حفظ السلام في الظروف الحالية تعتبر متناقضة للغاية، حيث أن الاتحاد الأوروبي لا يبذل أي جهود نحو التسوية السياسية”.
وأضافت الوزارة “علاوة على ذلك، فإن الاتحاد الأوروبي يشارك فعليًا في الصراع في أوكرانيا. إذ يوفر الغطاء السياسي لأي جرائم أو استفزازات أو عمليات تمثيلية يقوم بها النظام الأوكراني”.
وتواصل الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا، تقديم مساعدات مالية وعسكرية ضخمة إلى أوكرانيا؛ وذلك منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة، في 24 شباط/ فبراير الماضي، لحماية إقليم دونباس من بطش نظام كييف.
وأرسلت روسيا، في وقت سابق، مذكرة احتجاج إلى دول حلف شمال الأطلسي “ناتو” بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة؛ فيما أكد وزير الخارجية الروسي، أن أي شحنة أسلحة متوجهة إلى أوكرانيا ستعتبرها موسكو هدفا مشروعا.
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