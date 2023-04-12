مرشح للرئاسة التركية: إمدادات اليورانيوم المنضب لأوكرانيا تشكل تهديدا للبشرية جمعاء

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تركيا – سبوتنيك . وأضاف في مقابلة مع “سبوتنيك”: “تشكل الإشارات التي يتم إرسالها من خلال إمدادات الذخائر المحتوية على اليورانيوم المنضب تهديدًا لجميع البشرية. يجب على الجميع مقاومتها”.

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وتابع “أعتقد أن البريطانيين يجب أن يتصرفوا بحذر أكبر في هذا الشأن”.

وفي شهر مارس/ آذار الماضي، أعلنت نائبة وزيرة للدفاع البريطانية أنابيل جولدي أن البلاد ستزود أوكرانيا بذخائر دبابات تحتوي على اليورانيوم المنضب، بما في ذلك قذائف تخريب الدروع لـ14 دبابة من طراز “تشالنجر 2” التي تعتزم المملكة المتحدة تزويد أوكرانيا بها. وحذر الكرملين مرارًا من مزيد من التصعيد في الوضع.