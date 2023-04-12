مستشار الأمن القومي الأمريكي يبحث مع ولي العهد السعودي دعم إنهاء الحرب في اليمن

وأعلن البيت الأبيض، في بيان له، اليوم الأربعاء، أن سوليفان وابن سلمان ناقشا الأوضاع العالمية والإقليمية والجهود الدبلوماسية الجارية.

وأوضح البيان أن سوليفان “سلط الضوء على التقدم الملحوظ في اليمن خلال العام الماضي، حيث توقف القتال تقريبا بموجب هدنة بوساطة الأمم المتحدة”.