أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن بلاده ستبذل كل ما في وسعها للفت انتباه المجتمع الدولي إلى الأنشطة غير القانونية للولايات المتحدة الأمريكية في المختبرات البيولوجية.

موسكو – سبوتنيك. ووافق مجلس الاتحاد الروسي بالإجماع، في وقت سابق من اليوم، على تقرير اللجنة البرلمانية للتحقيق في أنشطة المختبرات البيولوجية الأمريكية في أوكرانيا، بعدما وافق عليه بالفعل مجلس الدوما.

وقال بيسكوف للصحفيين، ردا على سؤال عما إذا كان الرئيس يخطط للاطلاع على هذا التقرير، وما إذا كان سيستخدم في المستقبل وكيف: “بطبيعة الحال، يتم إبلاغ رئيس الدولة بمثل هذه الوثائق بالطبع”.

وبينما نستخدمه (التقرير)، علينا أن نفعل كل ما بوسعنا لتوجيه انتباه المجتمع الدولي إلى الأنشطة غير القانونية للولايات المتحدة.

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وأعلنت نائبة رئيس مجلس الدوما، إيرينا ياروفايا، في 7 نيسان/ أبريل، أن التقرير النهائي عن نتائج عمل اللجنة البرلمانية للتحقيق في أنشطة المعامل البيولوجية الأمريكية في أوكرانيا سيتم إرساله إلى جميع برلمانات ودول العالم.