على طريقة "بيغاسوس"… كشف برنامج إسرائيلي جديد يستهدف الصحفيين والسياسيين

اكتشف مختبر كندي، أن برنامج تجسس إسرائيلي جديد يشبه برنامج “بيغاسوس” جرى استخدامه لاستهداف صحفيين وسياسيين معارضين في دول عدة.

ووفقا لصحيفة “واشنطن بوست”، فإن مختبر “سيتيزن لاب” الكندي، الذي يُعنى بالفضاء الإلكتروني والأمن العالمي وحقوق الإنسان، كشف أن البرنامج الجديد صممته شركة إسرائيلية غير معروفة تحمل اسم “كوادريم ليمتد”، أسسها مسؤول عسكري إسرائيلي سابق وموظفون مخضرمون سابقون في شركة “إن إس أو” التي أنتجت “بيغاسوس”.

وتمكن المختبر من تحديد خمسة أشخاص على الأقل جرى استهدافهم بواسطة برنامج “كوادريم” في أمريكا الشمالية وآسيا الوسطى وجنوب شرق آسيا وأوروبا والشرق الأوسط.

وأضاف أن لائحة الضحايا تتضمن صحفيين وشخصيات سياسية معارضة وأحد العاملين في منظمة غير حكومية، لكنه آثر أن لا يعلن عن هويتهم في الوقت الحالي.

واشنطن تقاطع “إن إس أو” الإسرائيلية وتشتري أحد برامجها لتعقب الهواتف

وأشار مختبر “سيتيزن لاب” إلى أن برنامج “كوادريم”، بعد وضعه على هاتف المستخدم أو حاسوبه الشخصي، يمكنه تسجيل المكالمات والأصوات الخارجية والتقاط الصور من الكاميرات والبحث في ملفات الأجهزة دون علم المستخدم.

وقالت آمي هوغان بورني، المستشارة العامة المساعدة لشركة “ميكروسوفت” للأمن السيبراني:

“هناك وعي متزايد بوجود مرتزقة عبر الإنترنت، وتركيز متزايد ومرحب به من قبل صانعي السياسات على جانبي المحيط الأطلسي على القضايا المتعلقة ببرامج التجسس، في الوقت نفسه، لمست تلك المناقشات فقط قمة جبل الجليد الذي يضرب به المثل”.

ويمكن للبرنامج أيضا إنشاء رموز مصادقة مكونة من عاملين، هما كلمة سر ورمز أمان، لتأمين الوصول المستمر إلى الحسابات السحابية لمالك الجهاز.