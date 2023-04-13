انخفاض احتياطي النفط الاستراتيجي الأمريكي إلى أدنى مستوى منذ 40 عاما

وفي وقت سابق، قال منسق الاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض جون كيربي خلال إيجاز إن السلطات الأمريكية تخطط لتجديد احتياطيات النفط رغم الصعوبات. ووفقا له، ستحاول الولايات المتحدة تجديد احتياطيات النفط لصالح دافعي الضرائب.

في 3 أبريل، أكدت لجنة المراقبة الوزارية لأوبك + (JMMC) الشروط الحالية للصفقة وأشارت إلى أن الخفض الإضافي في إنتاج عدد من دول التحالف، بما في ذلك روسيا، بحلول نهاية عام 2023 سيصل إلى 1.66 مليون برميل يوميا. وتعني جميع إجراءات “أوبك+” مجتمعة خفض الإنتاج بمقدار 3.66 مليون برميل يوميا، وهو ما يمثل 3.7% من الطلب العالمي.