الاتحاد الأوروبي يرغب بالمساعدة في إعادة إعمار أوكرانيا بالأصول الروسية

يريد الاتحاد الأوروبي المساعدة في إعادة إعمار أوكرانيا، بما في ذلك من خلال الأموال الروسية المجمدة، ولكن يجب أن يتم ذلك حصريًا ضمن الإطار القانوني، وبالتالي ستكون هناك حاجة إلى نهج “مبتكر”.

وجاء في بيان أصدرته، اليوم الأربعاء، الرئاسة السويدية للاتحاد الأوروبي: ” “يجب علينا، من ناحية، الامتثال للقانون الأوروبي، ومن ناحية أخرى، القانون الدولي. هذا هو التحدي. وفي نفس الوقت، أود التأكيد على أننا يجب أن نكون مبتكرين في هذا المجال، وأن نعمل بهذه الطريقة لإيجاد الحلول”.

في فبراير، وافق الاتحاد الأوروبي على إنشاء مجموعة عمل خاصة بشأن استخدام الأصول الروسية المجمدة لصالح أوكرانيا بمبادرة من السويد، التي تترأس في النصف الأول من العام. ترأس المجموعة أندرس أنليد، المدير العام لمكتب التجارة الوطني السويدي.

العملية العسكرية الروسية الخاصة مسؤول في الاتحاد الأوروبي: فكرة استغلال الأصول الروسية المجمدة لدعم أوكرانيا تواجه عوائق قانونية

ووفقا له، من المتوقع أن تتقدم مجموعة العمل في أسرع وقت ممكن، لكن هذه “مهمة صعبة للغاية وطموحة”.