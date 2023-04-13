أول رائد فضاء في تاريخ البشرية.. سر ابتسامة قادت يوري غاغارين إلى النجوم

داخل منزل في كلوشينو بالقرب من غزاتسك (سمولينسك حاليا) وهي قرية صغيرة تقع على بعد 100 ميل غرب العاصمة موسكو، ولد الأسطورة أو يوري غاغارين أول رائد فضاء في تاريخ البشرية.

ولد يوري ألكسييفيتش غاغارين في 9 مارس/آذار 1934، وكان ترتيبه الثالث بين أشقائه، كان والده نجارا وبنّاءا ومزارعًا، وكانت والدته تعمل في صناعة الألبان. عملوا معًا في مزرعة جماعية أو كولخوز.

خلال الحرب العالمية الثانية وبينما كان غاغارين ابن 7 سنوات، طرد النازيون عائلته من منزلهم وأخذوا اثنين من أشقائه. ساعد يوري والديه في حفر مخبأ حيث عاشا حتى انتهاء الحرب، ثم انتقلت العائلة إلى جياتسك.

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عشق مبكر

عندما كان في سن المراهقة، شاهد طائرة مقاتلة روسية من طراز ياك وهي تهبط اضطراريًا في حقل بالقرب من منزله.

كانت الطائرة عائدة لتوها من المعركة، وأجنحتها ممزقة بالرصاص. عندما ظهر الطيارون وكانت بذاتهم مغطاة بالميداليات والأوسمة العسكرية، ما أثار إعجابه يوري الشديد.

كتب يوري عن تلك اللحظة وفقا للأرشيف الروسي: “لقد فهمنا على الفور الثمن الذي كان يجب دفعه مقابل الأوسمة العسكرية. أردنا جميعًا نحن الأولاد أن نكون طيارين شجعانًا وسيمين. لقد مررنا بمشاعر غريبة مثل التي لم نعرفها من قبل”.

أكمل الطفل الباسم ستة صفوف من المدرسة الثانوية حيث درس الرياضيات والفيزياء، ثم ذهب إلى مدرسة تجارية، وكان وقتها قد قرأ كتاب لونجفيلو هياواثا وأعمال فيكتور هوغو وتشارلز ديكنز، بالإضافة إلى أعمال رائد الصواريخ الروسي كونستانتين تسيولكوفسكي (1857-1935).

بعد عام ونصف في مدرسة التجارة، التحق بمدرسة فنية مدتها أربع سنوات في ساراتوف، وعمل في سبك المعادن.

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خطوة أولى نحو تحقيق الحلم

في سنته الرابعة في المدرسة، عُرضت عليه الفرصة للانضمام إلى نادٍ للطيران. وهكذا بدأ تحقيق حلمه في أن يصبح طيارًا.

قام بأول رحلة له بمفرده في عام 1955. وكثيرا ما أشيد بقدرته على التعامل مع طائرة ومهاراته في القيام بهبوط سلس. قال مدربه ومعلمه ديمتري بافلوفيتش مارتيانوف: “سيصبح طيارا رائعا”.

بناءً على نصيحة مارتيانوف، انضم إلى القوات الجوية السوفيتية وذهب إلى مدرسة أورينبورغ للطيران حيث تعلم قيادة طائرات ميغ.

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الحب يطرق الأبواب

بينما كان في أورينبورغ يحضر رقصة أقيمت في المدرسة، التقى يوري الجميلة والخجولة فالنتينا إيفانوفنا جورياتشيفا.

كانت فاليا، طالبة تمريض، الأصغر بين ستة أطفال، حدث تقارب بينهما، واستمتعا معًا بالقراءة والتردد على المسرح وخاصة مناقشة ما رأوه وقرأوه. شاركا أخبار رحلة سبوتنيك التاريخية للفضاء وإعلان نيكيتا خروتشوف عن إرسال رجل إلى الفضاء بمجرد أن تكون الظروف مناسبة.

منذ اللحظة التي عرف فيها عن سبوتنيك، أدرك يوري في قرارة نفسه أنه سينضم إلى برنامج الفضاء، بل بدأ في رسم أفكاره عن سفن الفضاء. ودرس نظريات تسيولكوفسكي عن رحلات الفضاء.

في نوفمبر/تشرين الثاني 1957، في سن 23، تخرج يوري مع مرتبة الشرف العليا من أورينبورغ وأصبح ملازمًا في القوات الجوية السوفيتية، وفي هذا اليوم أيضًا في زيه العسكري الجديد، تزوج من فاليا الجميلة.

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طيار مقاتل

كانت أول وظيفة له كطيار مقاتل في قاعدة للقوات الجوية السوفيتية في القطب الشمالي. أثناء وجوده هناك، أطلق السوفييت لونا 3، الذي صور الجانب البعيد من القمر لأول مرة، كان ذلك عام 1959.

قدم يوري طلبا ليكون رائد فضاء، بين أول مجموعة من طياري سلاح الجو السوفيت، لكي يتم اختيار أول رائد فضاء على الإطلاق من بينهم.

كانت هذه المجموعة تتألف من 20 طيارا، وضمت شبانا سجلوا أسماءهم في ما بعد في تاريخ الفضاء، من بينهم جيرمان تيتوف، الذي لا يزال يحتفظ بلقب أصغر من شارك في رحلة فضائية على الإطلاق، إذ قام برحلته الأولى في السادسة والعشرين من عمره، وكذلك أليكسي ليونوف، أول شخص يسبح في الفضاء، بعدما ترك كبسولته الآمنة، في إحدى رحلاته للقيام بإحدى المهام خارجها.

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ابتسامة تذيب القلوب

لم تكن المعايير التي وضعها المسؤولون السوفيت لمن ستُسند له هذه مهمة أول رائد فضاء في تاريخ البشرية، تقتصر على امتلاك رائد الفضاء المستقبلي المهارات الفنية، التي تضمن له القيام بعمل لم يسبقه إليه أحد والعودة سالما إلى الأرض، بل تضمنت كذلك ضرورة أن يتحلى من سيُختار لذلك بشخصية هادئة وواثقة كذلك.

لعبت ابتسامة يوري الواثقة التي قيل إنها كانت قادرة على أن تذيب أكثر القلوب قسوة، دورا كبيرا في اختياره.

وعندما التقى سيرغي كوروليف، كبير المسؤولين عن تصميم الصواريخ والفضاء في الاتحاد السوفيتي، للمرة الأولى مع الطيارين العشرين الذين دُرِّبوا على السفر في الفضاء، قضى الجانب الأكبر من وقته معهم، في الحديث إلى يوري ذي الشخصية الجذابة، والذي لقبه كوروليف نفسه بعد ذلك بـ “نسري الصغير”.

إضافة إلى ذلك، خضع يوري لتدريب صارم للغاية: بدني وعقلي ونفسي. لقد خضع لفترات طويلة في غرفة الحرمان الحسي، وتجارب مع انعدام الوزن، والتحمل في غرف الحرارة، واختبار الرحلات الجوية تحت الضغط مع كل رد فعل تمت مراقبته.

كان أحد الاختبارات هو حل المعادلات الرياضية الصعبة بينما أطلق مكبر الصوت الإجابات، كان هادئًا وحازمًا وكان يتمتع دائمًا بروح الدعابة وكان دائمًا يحتل الصدارة. وصفه زملاؤه رواد الفضاء بأنه: “رفيق صالح، لا يفقد القلب أبدًا، رجل مبادئ، جريء وثابت، متواضع وبسيط، حاسم، وقائد”.

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الاختيار

وأخيرا، تم اختيار يوري للمهمة التاريخية، وانتقل هو وفاليا وابنتهما الجميلة إلى مدينة النجوم التي بنيت فقط لرواد الفضاء خارج موسكو.

كان يوري رجلا يحب المرح، وجمع بين تدريبه الشاق وفترات من الاسترخاء. أحب الهواء الطلق وكان يستمتع بالسباحة وصيد الأسماك والتخييم والصيد ورفقة الأصدقاء المقربين، وبالطبع كان يحب السيارات.

عندما وردت أنباء مفادها أن يوري هو رائد الفضاء الذي اختير للقيام برحلة خطيرة إلى الفضاء الخارجي، تحدث هو وفاليا طوال الليل. بشفتين مرتعشتين سألته: “لماذا أنت؟” بحلول الصباح كانت تقول، “إذا كنت متأكدًا من نفسك اذهب. كل شيء سيكون على ما يرام”.

كذلك، فإن طوله الذي لم يتجاوز 155 سنتيمترا مثاليا، لكي يتمكن من أن يجد لنفسه مكانا في الجزء الداخلي الضيق من المركبة، التي انطلقت من مركز بايكونور الفضائي، الذي يقع الآن في كازاخستان.

ولدت ابنته الثانية جالوتشكا، “أنفاس الربيع”، في أوائل عام 1961. وفي اليوم الأخير في المنزل قبل رحلته التاريخية، بينما كانت فاليا تتسوق لأشياء اللحظة الأخيرة، تحدث عن تغيير حفاضات جالوتشكا وقال لها مازحا “ماذا؟ طفلة طائشة! والدها على وشك الصعود في الفضاء، وهي تلوث حفاضها!”.

كان كبير المصممين كوروليف، رئيس برنامج الفضاء السوفيتي والرجل الذي اختار أول رائد فضاء، مغرمًا بشكل خاص بـ يوري، إذ يقول: “خلال أيام التحضير للإطلاق، عندما كان لدى الجميع أكثر من نصيبه من المخاوف والتخوفات والقلق، بدا أنه وحده هادئًا. أكثر من ذلك: كان مليئًا بالروح الطيبة وتنبعث منه مثل الشمس”.

الانطلاق

في 12 أبريل/نيسان، انطلقت المركبة الفضائية فوستوك – 1 بنجاح في موعدها إلى مدارها حول الأرض تحمل الشاب يوري ابن الـ27 عامًا، حيث دارت بسرعة 27400 كم/ ساعة، واستغرقت 108 دقائق. كانت إحدى مقولاته عندما صعد إلى خارج الغلاف الجوي: إنني أرى الأرض من هنا، إنها رائعة”.

بعد عودته إلى الأرض، طافت مسيرة يوري المظفرة عبر الميدان الأحمر أمام حشد من مئات الآلاف ما جعله أكثر توترا وخوفًا من رحلته التاريخية. عندما وصل إلى المنصة، همست فاليا المنتظرة بدموع في أذنه “لقد تحقق حلمنا يا يوري”. فأجابها باحتضانها قائلا: “أنت فتاة ذكية! شكرا لك!”.

شرع يوري في جولة حول العالم مع فاليا كسفير للنوايا الحسنة. وفي كل مكان سافرا إليه، تم منح يوري أعلى درجات الشرف. أصبح نائبًا لمجلس السوفييت الأعلى، واستمر دائما في تقديم المساعدة والمشورة لرواد الفضاء، وتم تعيينه قائدًا لفصيلة رواد الفضاء.

تمتع هو وفاليا وابنتيهما بحياة امتياز. أراد يوري العودة إلى الفضاء. “كوني رائد فضاء هي مهنتي، ولم أخترها لمجرد القيام بالرحلة الأولى ثم التخلي عنها”. في عام 1967 بدأ التدريب على أول رحلة سويوز. ومع ذلك لم يصل إلى النجوم مرة أخرى.

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يوري غاغارين في مصر

بعد عودته إلى الأرض قام الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر بإرسال دعوة لغاغارين لزيارة مصر، حيث استقبله في منزله بمنشية البكري، وأهداه قلادة النيل التي ارتداها رائد الفضاء السوفيتي في اليوم التالي.

وخلال زيارته إلى مصر، أجرت الإعلامية تماضر توفيق مقابلة متلفزة مع يوري الذي ظهر بزيه العسكري المرصع بالأوسمة وبابتسامته المعهودة، تحدث خلالها عن مسيرته المهنية ورحلته التاريخية إلى الفضاء.

النهاية

في 27 مارس 1968، قُتل يوري غاغارين عن عمر يناهز 34 عامًا عندما تحطمت الطائرة التي كان يختبرها. حزن العالم على موته، حيث دفن رماده جنبًا إلى جنب مع أبطال سوفييت آخرين في جدار الكرملين.

تكريما لمساهماته العظيمة في استكشاف الفضاء، سميت فوهة بركان على سطح القمر باسمه.