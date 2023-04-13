زاخاروفا تعلق على زيارة دبلوماسيين أمريكيين للصحفي المعتقل إيفان غيرشكوفيتش

صرحت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، أن قضية الصحفي إيفان غيرشكوفيتش المعتقل في روسيا للاشتباه فيه بتنفيذ أعمال تجسس، قيد الدراسة وسيجري حلها في الوقت المناسب.

موسكو- سبوتنيك. وقالت زاخاروفا في تعليق نشره موقع الخارجية: “فيما يتعلق بزيارة ممثلين عن السفارة الأميركية في موسكو لإيفان غيرشكوفيتش، نعلمكم أن المسألة قيد الدراسة وسيتم حلها في الوقت المناسب وفقًا للأعراف القنصلية والقانون الروسي. والوضع الذي منحته إياه السلطات الأميركية في هذه الحالة لا يهم”.

هذا وأكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، أن موسكو منحت مراسل صحيفة “وول ستريت جورنال” المعتقل في روسيا بتهمة التجسس حق التواصل مع القنصلية الأمريكية.

وأعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، في وقت سابق اليوم الخميس، اعتقال مراسل مكتب “وول ستريت جورنال” في موسكو، إيفان غيرشكوفيتش، في مدينة يكاترينبورغ الروسية، للاشتباه في قيامه بالتجسس.

وجاء في بيان الأمن الروسي: “الأنشطة غير القانونية للمواطن الأمريكي إيفان غيرشكوفيتش، مواليد 1991، المعتمد من قبل وزارة الخارجية الروسية، مراسل مكتب موسكو لصحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، يشتبه في تجسسه لصالح الحكومة الأمريكية”.

زاخاروفا: تم منح صحفي “وول ستريت جورنال” المعتقل في روسيا حق الوصول القنصلي

وفقًا لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي، جمع غيرشكوفيتش معلومات تشكل سراً من أسرار الدولة “حول أنشطة إحدى الشركات التابعة للمجمع الصناعي العسكري الروسي”، بناءً على تعليمات من الولايات المتحدة الأمريكية. تم اعتقال المواطن الأمريكي أثناء محاولته الحصول على معلومات سرية.