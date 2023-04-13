رئيس مجلس القيادة اليمني يؤكد الجاهزية للسلام العادل والشامل في اليمن

أكد رئيس مجلس القيادة اليمني، رشاد العليمي، اليوم الأربعاء، تمسك المجلس وحكومته بنهج السلام العادل والشامل في اليمن، بما ينهي الصراع الذي يمزق بلاده منذ أكثر من 8 أعوام.

القاهرة – سبوتنيك. وقال العليمي، خلال لقائه في مقر إقامته بالعاصمة السعودية الرياض، سفير مملكة النرويج، توماس ليدبول، إن “مجلس القيادة والحكومة يؤكدان الجاهزية التامة لاستحقاق السلام العادل والشامل الذي يصب في مصلحة الشعب اليمني وتطلعاته في استعادة مؤسسات الدولة، والأمن والاستقرار والتنمية”.

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وبحسب وكالة “سبأ”، “تطرق اللقاء إلى التطورات على الساحة المحلية، بما في ذلك جهود الأشقاء والأصدقاء لتثبيت الهدنة وإنهاء المعاناة الإنسانية وإحلال السلام في اليمن، وأكد أهمية تكامل كافة الجهود من أجل دفع الحوثيين للتعاطي الجاد مع مساعي السعودية والمجتمع الدولي، والعودة إلى عملية سياسية شاملة ترعاها الأمم المتحدة”.

وفي لقاء منفصل، بحث رئيس مجلس القيادة اليمني مع سفير المملكة المتحدة لدى اليمن، ريتشارد أوبنهايم، مستجدات الأوضاع في ضوء التطورات الجارية بمسار السلام وجهود السعودية لتحقيق ذلك.

وأشار رشاد العليمي إلى “المبادرات الحكومية من أجل السلام، وتخفيف المعاناة الإنسانية، بما في ذلك دفع رواتب موظفي التعليم والصحة في مناطق سيطرة الحوثيين، قبل أن يذهبوا إلى إجراءاتهم الأحادية بمصادرة عوائد المشتقات النفطية المجنبة لدى البنك المركزي بموجب اتفاق ستوكهولم، ومنع تداول الطبعة الجديدة من العملة الوطنية”، على حد قوله.

يأتي اللقاءان في وقت يجري وفد رسمي من السعودية وآخر من سلطنة عُمان، مباحثات مع قيادة جماعة “أنصار الله” في صنعاء، لتجديد وتوسيع هدنة الأمم المتحدة المنقضية في اليمن مطلع تشرين الثاني/ أكتوبر الماضي.

ويوم الأحد الماضي، التقى رئيس المجلس السياسي الأعلى المشكل من “أنصار الله” مهدي المشاط، في صنعاء بالوفد السعودي بحضور وفد رسمي من سلطنة عُمان، لبحث إيقاف عمليات التحالف العربي ورفع قيوده على المنافذ التي تديرها الجماعة ودفع رواتب كافة الموظفين العموميين في اليمن من إيرادات النفط والغاز، حسب وسائل إعلام الجماعة.

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وتأتي زيارة الوفدين السعودي والعُماني إلى صنعاء، غداة إعلان “أنصار الله” التوصل إلى تفاهمات مع السعودية، في كافة الملفات بما في ذلك تجديد هدنة الأمم المتحدة المنقضية في اليمن مطلع تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وملف تحقيق السلام الشامل، مؤكدة أن تنفيذ تلك التفاهمات سيكون على مرحلتين؛ مرحلة الهدنة، ومرحلة الحل الشامل.

ويوم الجمعة الماضي، أفاد مصدر دبلوماسي يمني لوكالة “سبوتنيك”، بأن وفداً سعودياً عُمانياً مشتركاً برئاسة السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر، سيبدأ السبت زيارة إلى صنعاء للقاء قيادة “أنصار الله”، ومناقشة مسودة اتفاق لوقف إطلاق النار، تشمل هدنة لمدة 6 أشهر وترتيبات لبناء الثقة تتضمن رفع قيود التحالف العربي على مطار صنعاء الدولي وميناء الحديدة، ودفع رواتب الموظفين الحكوميين من عائدات النفط الخام اليمني، وتبادل الأسرى، يعقب ذلك إطلاق عملية سياسية يمنية، ومرحلة انتقالية.

ويشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة هانس غروندبرغ، في الثاني من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، عدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة “ًأنصار الله” إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة التي استمرت في اليمن 6 أشهر.