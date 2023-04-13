إعلام: ساديو ماني يلكم ليروي ساني بعد هزيمة البايرن أمام مان سيتي

وجه ساديو ماني مهاجم بايرن ميونيخ لكمة قوية إلى وجه زميله في الفريق ليروي ساني بعد الهزيمة أمس الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا أمام مانشستر سيتي، بحسب إعلام ألماني.

ذكرت قناة سكاي ألمانيا أن شفة ساني كانت تنزف بعد المشاجرة وكان اللاعبان بحاجة إلى أن يفصل بينهما زملاؤهما في الفريق داخل غرفة الملابس.

وشوهد الثنائي على أرض الملعب يتجادلان في المراحل الأخيرة من المباراة مساء الثلاثاء، حيث تغلب سيتي على بطل ألمانيا 3-0 على ملعب الاتحاد بمدينة مانشستر في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Sadio Mane reportedly PUNCHED Bayern teammate Leroy Sane in the face after their defeat at Manchester City, per Sky Germany 🥊😳 pic.twitter.com/oNxaT52Lj8 — LiveScore (@livescore) April 12, 2023

وبعد العودة إلى ألمانيا، تم نقل ماني بشكل خاص من المطار بينما استقل ساني حافلة الفريق. ولم يعلق بايرن ميونيخ على الحادث.