اخبار العالم

إعلام: ساديو ماني يلكم ليروي ساني بعد هزيمة البايرن أمام مان سيتي

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
وجه ساديو ماني مهاجم بايرن ميونيخ لكمة قوية إلى وجه زميله في الفريق ليروي ساني بعد الهزيمة أمس الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا أمام مانشستر سيتي، بحسب إعلام ألماني.

ذكرت قناة سكاي ألمانيا أن شفة ساني كانت تنزف بعد المشاجرة وكان اللاعبان بحاجة إلى أن يفصل بينهما زملاؤهما في الفريق داخل غرفة الملابس.
وشوهد الثنائي على أرض الملعب يتجادلان في المراحل الأخيرة من المباراة مساء الثلاثاء، حيث تغلب سيتي على بطل ألمانيا 3-0 على ملعب الاتحاد بمدينة مانشستر في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.
وبعد العودة إلى ألمانيا، تم نقل ماني بشكل خاص من المطار بينما استقل ساني حافلة الفريق. ولم يعلق بايرن ميونيخ على الحادث.
ومنحت تسديدة رودري الملتفة من مسافة بعيدة في الشوط الأول تقدم فريق غوارديولا أمام بطل ألمانيا قبل أن يتقدم برناردو سيلفا بضربة رأس في بداية الشوط الثاني وأكمل آيرلينغ هالاند التسجيل ليضع سيتي قدمه في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي

عن مصدر الخبر

موقع سبوتنيك الروسي

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك