إعلام: كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا باتجاه بحر اليابان

ذكرت وكالة أنباء “يونهاب”، صباح اليوم الخميس، نقلا عن جيش كوريا الجنوبية، أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا مجهول الهوية باتجاه بحر اليابان.

موسكو – سبوتنيك . وقالت الوكالة في بيان: “أطلقت كوريا الشمالية صاروخا باليستيا مجهولا باتجاه البحر الشرقي [اليابان]”.

زعيم كوريا الشمالية يدعو إلى توسيع الحرب ويشير إلى مناطق عسكرية لجارته الجنوبية

ومنذ صباح يوم الجمعة، توقفت كوريا الشمالية عن الرد على المكالمات الدورية من جارتها الجنوبية عبر قنوات الاتصال الكورية الداخلية، بما في ذلك الخطوط العسكرية ووزارة الوحدة.

ومن المفترض أن يعقد البلدان مكالمات دورية مرتين في اليوم – صباحًا ومساءً – عبر خطوط الاتصال العسكرية وخطوط الاتصال الربط، لكن كوريا الشمالية لم تعد ترد على المكالمات لليوم الخامس على التوالي، وفقًا لوزارة الدفاع الكورية الجنوبية.

وأمس الأربعاء، ترأس الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، اجتماعا رئيسيا للحزب الحاكم في البلاد، وذلك لمناقشة موضوعات عسكرية مهمة.

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وجاء اجتماع الزعيم الكوري الشمالي مع أعضاء الحزب، بعد تصاعد التوتر في شبه الجزيرة الكورية، بعد تجارب كوريا الشمالية النووية، والتي جاءت احتجاجا على تدريبات عسكرية قامت بها كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية.

وناقش الزعيم مع الحزب توسيع ردع الحرب للبلاد بطريقة أكثر عملية وهجومية، حسبما نقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية.

وقال كيم إن بلاده بحاجة إلى توسيع ردعها للحرب “بشكل فعال كإجراء لتعزيز الرقابة الصارمة والإدارة للوضع الأمني في شبه الجزيرة الكورية”.