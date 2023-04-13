ترامب: بايدن تسبب بـ"أسوأ تسريب استخباراتي في التاريخ"

اتهم الرئيس السابق للولايات المتحدة الأمريكية، دونالد ترامب، الرئيس الحالي جو بايدن بالتسبب في “أسوأ تسريب للمعلومات الاستخباراتية في التاريخ”.

واشنطن – سبوتنيك. وتوقع ترامب أن يكون وراء هذا التسريب الرئيس الحالي للبيت الأبيض، جو بايدن.

مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية: تسريب وثائق البنتاغون كان مؤسفا للغاية

وكتب ترامب في حسابه الشخصي على موقع “تروث سوشيال” الاجتماعي: “يجب على محقق خاص أن يفحص بايدن، ربما هو من تسبب في التسريب؟ لا شيء يفاجئني بشأن هذه المجموعة”.

ووصف ترامب الحادثة بأنها “أسوأ تسريب للمعلومات الاستخباراتية في تاريخ الولايات المتحدة”، مضيفًا: “لم يتعرض بلدنا للإهانة بهذه الطريقة من قبل”.

وذكرت “نيويورك تايمز”، يوم الخميس الماضي، أن البنتاغون يحقق في تسريب على الشبكة الاجتماعية لمواد تصف حالة القوات الأوكرانية وخطط الولايات المتحدة والناتو لتعزيزها، مشيرة إلى أن الوثائق، المؤرخة في أوائل آذار/ مارس، نُشرت على “قنوات موالية للحكومة الروسية” على تطبيق “تلغرام”.