كشفت وثائق البنتاغون المسربة أن أوكرانيا فقدت ما بين 124.500 و131.000 ألف شخص في القتال، سواء بسبب القتل أو الجرح، خلال العمليات القتالية.

ووفقًا لوكالة “رويترز” للأنباء، اليوم الخميس، ورد في الوثائق التي نُشرت عبر الإنترنت أن: “أوكرانيا تكبدت خسائر بين 124.500 و131.000 ألف شخص، بما في ذلك ما بين 15500 – 17500 قتيلاً و109000 – 113500 جريحًا في المعارك”.

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وبحسب الوثائق، التي لم يتسن لوكالة “سبوتنيك” التحقق من صحتها بشكل مستقل، فإن النزاع قد يتحول إلى “حرب طويلة” قد تستمر إلى ما بعد عام 2023.

وفي وقت سابق في أبريل/ نيسان، أشار يان غاغين، مستشار القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، إلى أن خسائر القوات الأوكرانية في مدينة أرتيوموفسك في جمهورية دونيتسك الشعبية، حيث تدور معارك عنيفة، قد بلغت بالفعل ما بين 15 إلى 20 ألف قتيل.

وفي منتصف مارس/ آذار، أفادت صحيفة “بوليتيكو” الأمريكية، استنادًا إلى تقديرات مسؤولين أمريكيين، بأن عدد قتلى القوات الأوكرانية في فترة النزاع تجاوز مائة ألف جندي أوكراني، بما في ذلك أكثر الجنود ذوي الخبرة.

وذكرت “نيويورك تايمز”، يوم الخميس الماضي، أن البنتاغون يحقق في تسريب على الشبكة الاجتماعية لمواد تصف حالة القوات الأوكرانية وخطط الولايات المتحدة والناتو لتعزيزها، مشيرة إلى أن الوثائق، المؤرخة في أوائل مارس، نُشرت على “قنوات موالية للحكومة الروسية” على تطبيق “تلغرام”.

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وكان رد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، على سؤال حول تلك التسريبات لوثائق أمريكية سرية، بأن روسيا ليس لديها شك في تورط الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي بشكل مباشر أو غير مباشر في الصراع.

وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).