روسيا تطالب الولايات المتحدة بالموافقة على وصول وفد لافروف لحضور فعاليات الأمم المتحدة

أعلن السفير الروسي لدى واشنطن، أناتولي أنطونوف، أن الولايات المتحدة لم تُصدر بعد إذنًا بوصول طائرة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الخاصة إلى نيويورك لحضور فعاليات الأمم المتحدة في شهر نيسان/أبريل، ولم تمنح تأشيرات الدخول للوفد الروسي، داعيا إلى إصدار المستندات اللازمة دون تأخير.

واشنطن – سبوتنيك . وقال أنطونوف اليوم الخميس: “إننا نحث واشنطن على إصدار التأشيرات على الفور لوفدنا، وكذلك للصحفيين. إن عدم إصدارها يعد انتهاكًا لالتزامات الولايات المتحدة بصفتها الدولة المضيفة لمقر الأمم المتحدة، مما يعيق عمل المنظمة العالمية بشكل سليم وكامل”.

لافروف: الولايات المتحدة تنتهك امتياز الأمم المتحدة برفض منح تأشيرات للدبلوماسيين

وأضاف السفير الروسي، أن هناك “وضعا يتطور بشكل غير مفهوم حول الطائرة الخاصة للوزير [سيرغي لافروف]…”السلطات الأمريكية لم توافق بعد على وصول الطائرة. ننتظر من الأمريكيين أن يصدروا على الفور تصريحا لتحليق الطائرة دون أي شروط وقيود”.

وأمس الأربعاء، أكد سيرغي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي، أن الولايات المتحدة لم تصدر بعد تأشيرات دخول لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف والوفد الروسي للمشاركة في عمل مجلس الأمن الدولي.

وقال ريابكوف للصحفيين ردا على سؤال عما إذا كانت الولايات المتحدة قد منحت لافروف تأشيرة: “حتى الآن لم يتم إصدار ولو تأشيرة واحدة”.

وفي تعليقه على ذلك، طالب المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف الولايات المتحدة بتحمل التزاماتها الدولية، وقال في تصريح للصحفيين: “على الجانب الأمريكي التزامات باعتباره دولة مضيفة لمقر الأمم المتحدة. ويجب على أمريكا الوفاء بهذه الالتزامات”.