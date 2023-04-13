تايوان ترصد 26 طائرة حربية و7 سفن تابعة للجيش الصيني حول الجزيرة

أعلنت القوات المسلحة في تايوان، صباح اليوم الخميس، عن اقتراب 26 طائرة و7 سفن صينية من الجزيرة خلال الساعات الـ24 الماضية.

ووفقًا للبيان الذي نُشر على حساب وزارة الدفاع على “تويتر”: “خلال الفترة من الساعة 6:00 من صباح الأربعاء، 12 أبريل، حتى الساعة 6:00 من صباح الخميس، 13 أبريل، تم تسجيل اقتراب 26 طائرة و7 سفن تابعة للجيش الشعبي الصيني حول تايوان”.

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وأشار البيان إلى أن 14 طائرة عبرت ما يعرف بـ “الخط الوسطي” في مضيق تايوان ودخلت منطقة التحكم الجوي للدفاع الجوي الخاصة بالجزيرة، بما في ذلك مقاتلات “J-16″ و”J-10″ و”SU-30”.

وأوضح البيان أن تايوان قامت بإرسال طائرات وسفن دورية جوية وبحرية لمراقبة الوضع، ونشرت أيضًا منصات إطلاق صواريخ على الأرض.