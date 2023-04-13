زيادة عدد المتطوعين في مقاطعة زابوروجيه للقتال إلى جانب روسيا

أعلن فلاديمير روغوف، رئيس حركة “نحن مع روسيا” في مقاطعة زابوروجيه، اليوم الخميس، عن زيادة عدد المتطوعين الأجانب الذين يرغبون في القتال إلى جانب روسيا.

وقال روغوف، لوكالة “سبوتنيك”: “لاحظنا زيادة واضحة في عدد المتطوعين الأجانب القادمين إلى منطقة النزاع المسلح في زابوروجيه”.

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وأضاف: “على سبيل المثال، في الفترة الأخيرة وصل عدد من سكان دول البلطيق: ليتوانيا واستونيا ولاتفيا. ويتعلق الأمر بعدد من العشرات من الأشخاص فقط في جبهة زابوروجيه، وعددهم في ازدياد. ويُعد الليتوانيون الأكثر تمثيلاً بين دول البلطيق من الجنود الذين يقاتلون إلى جانبنا”.

ولفت روغوف إلى أنه في المستقبل يمكن تجميع المتطوعين الليتوانيين في وحدة منفصلة باسم “زويا كوسمودميانسكايا”، التي كانت بطلة في الاتحاد السوفيتي وكانت عضواً في حركة المقاومة الجزئية وقاتلت خلال سنوات الحرب الوطنية العظمى ضد الاحتلال النازي.

وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).