المدفعية الروسية تضرب العدو بقذيفة هاون "فاسيليك"… فيديو

“فاسيليك”: يدمر نقاط إطلاق النار ومواقع المسلحين الأوكرانيين، ويضرب مشاة العدو في كل من المناطق المفتوحة والملاجئ. تساعد الطائرات المسيرة في الكشف عن الهدف ومعرفة إحداثياته.

يرسل مشغل الطائرات المسيرة الطائرة الرباعية في الجو ويرسلها إلى مواقع العدو. تُنقل الإحداثيات على الفور إلى مدفع الهاون، وبعد ذلك يطلق الطاقم النار. يمكن لقذيفة الهاون الأوتوماتيكية عيار 82 ملم إطلاق ما يصل إلى 120 قذيفة في الدقيقة.