المعرض الدولي للقرآن الكريم في طهران

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زوار يتجولون حول نموذج مصغر للكعبة، خلال المعرض الدولي للقرآن الكريم في مسجد الإمام الخميني الكبير في طهران، كجزء من فعاليات شهر رمضان، في 11 أبريل 2023.