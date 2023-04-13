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المعرض الدولي للقرآن الكريم في طهران

تم النشر منذُ 18 ثانية
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مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
يقدم لكم فريق “سبوتنيك” جانبًا من معرض القرآن الكريم الدولي في مسجد “الإمام” الذي يقام في طهران.

© AFP 2023 / Atta Kenare

نساء إيرانيات يرتدين معدات الواقع الافتراضي خلال المعرض الدولي للقرآن الكريم في مسجد الإمام الخميني الكبير في طهران، 11 أبريل 2023.

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© AFP 2023 / Atta Kenare

نساء إيرانيات يرتدين معدات الواقع الافتراضي خلال المعرض الدولي للقرآن الكريم في مسجد الإمام الخميني الكبير في طهران، 11 أبريل 2023.

© AFP 2023 / Atta Kenare

زوار يتجولون حول نموذج مصغر للكعبة، خلال المعرض الدولي للقرآن الكريم في مسجد الإمام الخميني الكبير في طهران، كجزء من فعاليات شهر رمضان، في 11 أبريل 2023.

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© AFP 2023 / Atta Kenare

زوار يتجولون حول نموذج مصغر للكعبة، خلال المعرض الدولي للقرآن الكريم في مسجد الإمام الخميني الكبير في طهران، كجزء من فعاليات شهر رمضان، في 11 أبريل 2023.

© AFP 2023 / Atta Kenare

إيرانيون يزورون المعرض الدولي للقرآن الكريم في مسجد الإمام الخميني الكبير في طهران، في 11 أبريل 2023.

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© AFP 2023 / Atta Kenare

إيرانيون يزورون المعرض الدولي للقرآن الكريم في مسجد الإمام الخميني الكبير في طهران، في 11 أبريل 2023.

© AFP 2023 / Atta Kenare

إيرانيون يزورون المعرض الدولي للقرآن الكريم في مسجد الإمام الخميني الكبير في طهران، في 11 أبريل 2023.

4/8
© AFP 2023 / Atta Kenare

إيرانيون يزورون المعرض الدولي للقرآن الكريم في مسجد الإمام الخميني الكبير في طهران، في 11 أبريل 2023.

© AFP 2023 / Atta Kenare

إيرانيون يزورون المعرض الدولي للقرآن الكريم في مسجد الإمام الخميني الكبير في طهران ، في 11 أبريل 2023.

5/8
© AFP 2023 / Atta Kenare

إيرانيون يزورون المعرض الدولي للقرآن الكريم في مسجد الإمام الخميني الكبير في طهران ، في 11 أبريل 2023.

© AFP 2023 / Atta Kenare

إيرانيون يزورون المعرض الدولي للقرآن الكريم في مسجد الإمام الخميني الكبير في طهران، في 11 أبريل 2023.

6/8
© AFP 2023 / Atta Kenare

إيرانيون يزورون المعرض الدولي للقرآن الكريم في مسجد الإمام الخميني الكبير في طهران، في 11 أبريل 2023.

© AFP 2023 / Atta Kenare

نحاتة إيرانية تعمل في المعرض الدولي للقرآن الكريم في مسجد الإمام الخميني الكبير في طهران، في 11 أبريل 2023 .

7/8
© AFP 2023 / Atta Kenare

نحاتة إيرانية تعمل في المعرض الدولي للقرآن الكريم في مسجد الإمام الخميني الكبير في طهران، في 11 أبريل 2023 .

© AFP 2023 / Atta Kenare

إيرانيون يزورون المعرض الدولي للقرآن الكريم في مسجد الإمام الخميني الكبير في طهران، في 11 أبريل 2023.

8/8
© AFP 2023 / Atta Kenare

إيرانيون يزورون المعرض الدولي للقرآن الكريم في مسجد الإمام الخميني الكبير في طهران، في 11 أبريل 2023.

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عن مصدر الخبر

موقع سبوتنيك الروسي

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