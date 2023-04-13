إيران تدعو لتحقيق دولي حول المختبرات البيولوجية العسكرية الأمريكية في أوكرانيا

صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، اليوم الخميس، بأن بلاده تدعو إلى تحقيق دولي حول المختبرات البيولوجية العسكرية الأمريكية في أوكرانيا.

موسكو- سبوتنيك. وكتب كنعاني في تغريدة على موقع “تويتر”: “الأنباء المنشورة حول المعامل البيولوجية العسكرية الأمريكية في أوكرانيا وفي بعض البلدان الأخرى تثير قلقًا بالغًا. يتعارض هذا النشاط مع الالتزامات الدولية للولايات المتحدة وفقًا لاتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية ويشكل تهديدًا على البشرية”.

وأضاف كنعاني: “هناك حاجة إلى تحقيق دولي محايد”.

وافق مجلس الاتحاد الروسي بالإجماع، في 12 أبريل/ نيسان الجاري، على تقرير اللجنة البرلمانية للتحقيق في أنشطة المختبرات البيولوجية الأمريكية في أوكرانيا، بعدما وافق عليه بالفعل مجلس الدوما.

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وأعلنت نائبة رئيس مجلس الدوما، إيرينا ياروفايا، في 7 أبريل، أن التقرير النهائي عن نتائج عمل اللجنة البرلمانية للتحقيق في أنشطة المعامل البيولوجية الأمريكية في أوكرانيا سيتم إرساله إلى جميع برلمانات ودول العالم.

وفقًا للرئيس المشارك للجنة، نائب رئيس مجلس الاتحاد، كونستانتين كوساتشيف، هناك ما لا يقل عن 30 مختبرًا بيولوجيًا أمريكيًا محفوظة حاليًا في أوكرانيا.