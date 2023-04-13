"أنصار الله" تعلن بدء تنفيذ عملية تبادل الأسرى مع الحكومة

قال رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى، عبدالقادر المرتضى، إن اللجنة تلقت خطابا من الصليب الأحمر، بأن عملية تبادل الأسرى ستبدأ يوم غد الجمعة.

وأوضح المرتضى أنه “بعد إعلان جميع الأطراف جهوزيتهم لتنفيذ الصفقة المتفق عليها، تم إبلاغنا من قبل اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أنهم سيبدؤون التنفيذ من يوم غدٍ الجمعة الموافق 14 أبريل 2023”.

وتابع: “نسأل الله التوفيق والعون في إنجاح هذه الصفقة وفي تحرير جميع الأسرى”.

بعد إعلان جميع الأطراف جهوزيتهم لتنفيذ الصفقة المتفق عليها تم إبلاغنا من قبل اللجنة الدولية للصليب الأحمر أنهم سيبدأون التنفيذ من بعد غدٍ الجمعة 23/رمضان/ 1444 ..الموافق 14/4/2023 .

ونسأل الله التوفيق والعون في إنجاح هذه الصفقة وفي تحرير جميع الأسرى.. — عبدالقادر المرتضى (@abdulqadermortd) April 12, 2023

وقال المتحدث باسم الوفد الحكومي في مفاوضات الأسرى والمختطفين وعضو الوفد المفاوض، ماجد فضائل، أمس الأربعاء، عبر “تويتر”: “تم التأكيد أن عملية التبادل ستنطلق صباح الجمعة 14 أبريل، والتي سوف تستمر ثلاثة أيام تبدأ الجمعة وتنتهي الأحد، بالأعداد والأرقام المتفق عليها وبنفس الآلية، عبر ستة مطارات وعدد من رحلات الطيران التي سوف تسيرها اللجنة الدولية للصليب الأحمر بين مطارات صنعاء -عدن، المخا [محافظة تعز جنوب غربي اليمن] – صنعاء، صنعاء – تداوين [مأرب شمال شرقي البلاد]، صنعاء -الرياض، أبها – صنعاء والعكس”.

ويعد تأجيل تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى، الذي توصل إليه الطرفان خلال محادثات رعتها الأمم المتحدة في سويسرا، ويشمل 887 أسيرًا، هو الثاني خلال أيام، حيث كان المقرر البدء في تنفيذه يوم الاثنين الماضي، قبل أن يؤجل ثلاثة أيام إلى يوم الخميس.

الحكومة اليمنية تعلن تنفيذ أحدث عملية لتبادل الأسرى مع “أنصار الله” الجمعة المقبل

والسبت الماضي، أعلنت لجنة الأسرى في جماعة “أنصار الله”، وصول 13 أسيرًا من أسرى الجماعة إلى مطار صنعاء الدولي، مقابل أسير سعودي أفرجت عنه الجماعة في وقت سابق، ضمن الاتفاق.