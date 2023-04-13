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الإمارات تعلن أن ملعب محمد بن زايد سيستضيف مباراة الأهلي والزمالك في كأس السوبر المصري

تم النشر منذُ 15 ثانية
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مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
أعلن مجلس أبوظبي الرياضي، اليوم الخميس، أن “مباراة كأس السوبر المصرية لكرة القدم بين الأهلي وغريمه الزمالك ستقام في استاد محمد بن زايد في الخامس من مايو/ آيار المقبل”.

وقال مجلس أبوظبي الرياضي، عبر حسابه على “تويتر”، إن “قمة السوبر المصري ستقام في السابعة والنصف مساء يوم 5 مايو/ آيار القادم، على ملعب محمد بن زايد”.
ويشارك الأهلي بوصفه بطل كأس مصر، فيما يظهر الزمالك بعدما حصد لقب الدوري المصري في موسم 2021-2022.
وهذه المرة السادسة التي تستضيف فيها الإمارات كأس السوبر المصرية، وسيلتقى القطبان للمرة الخامسة هناك على اللقب.
وتفوق الأهلي ثلاث مرات في استاد هزاع بن زايد بالعين، إذ فاز مرتين على الزمالك وأخرى أمام المصري البورسعيدي، مقابل انتصارين للزمالك على غريمه اللدود في استاد محمد بن زايد.

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عن مصدر الخبر

موقع سبوتنيك الروسي

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