الإمارات تعلن أن ملعب محمد بن زايد سيستضيف مباراة الأهلي والزمالك في كأس السوبر المصري

أعلن مجلس أبوظبي الرياضي، اليوم الخميس، أن “مباراة كأس السوبر المصرية لكرة القدم بين الأهلي وغريمه الزمالك ستقام في استاد محمد بن زايد في الخامس من مايو/ آيار المقبل”.
وقال مجلس أبوظبي الرياضي، عبر حسابه على “تويتر”، إن “قمة السوبر المصري ستقام في السابعة والنصف مساء يوم 5 مايو/ آيار القادم، على ملعب محمد بن زايد”.
استاد محمد بن زايد يحتضن #كأس_السوبر_المصري بين #الزمالك و #الأهلي
🗓️ 5 مايو – 20:30
تفاصيل الخبر: https://t.co/0wCug1PUI8 pic.twitter.com/Dkpn488Dj6
— مجلس أبوظبي الرياضي (@AbuDhabiSC) April 13, 2023
ويشارك الأهلي بوصفه بطل كأس مصر، فيما يظهر الزمالك بعدما حصد لقب الدوري المصري في موسم 2021-2022.
وهذه المرة السادسة التي تستضيف فيها الإمارات كأس السوبر المصرية، وسيلتقى القطبان للمرة الخامسة هناك على اللقب.
وتفوق الأهلي ثلاث مرات في استاد هزاع بن زايد بالعين، إذ فاز مرتين على الزمالك وأخرى أمام المصري البورسعيدي، مقابل انتصارين للزمالك على غريمه اللدود في استاد محمد بن زايد.
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