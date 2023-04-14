وكالات غربية تؤكد ازدياد شعبية "سبوتنيك" و"آر تي" في أفريقيا

موسكو – سبوتنيك. وكتبت صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية، أنه بعد رحيل بعض وسائل الإعلام الفرنسية، يتطلع سكان البلدان الأفريقية بشكل متزايد إلى المصادر الروسية، للحصول على معلومات بما في ذلك حول الوضع في أوكرانيا، ويقصد بالمصادر الروسية على وجه الخصوص، وكالة “سبوتنيك”، و”آر تي”.