الحرس الثوري الإيراني يطلق عرضا عسكريا ضخما دعما للشعب الفلسطيني… فيديو

أعلن قائد البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، الأدميرال علي رضا تنكسيري، أن القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإسلامي الإيراني (الحرس الثوري الإيراني، وحدة عسكرية النخبة) تنظم عرضًا كبيرًا في الخليج العربي وبحر قزوين لدعم الشعب الفلسطيني.

وقال الأدميرال تنكسيري في كلمته، اليوم الخميس، خلال مراسم بدء استعراض القطع البحرية للتعبئة الشعبية: “اليوم، تشارك أكثر من 2700 سفينة في عرض عسكري في بحر قزوين والخليج العربي ومضيق هرمز دعما للشعب الفلسطيني المظلوم، ورسالة العرض هي التضامن مع الشعب الفلسطيني”.

وقال تنكسيري إن رسالة هذا العرض إلى الكيان الصهيوني القاتل للأطفال هي أن شعب فلسطين المظلوم ليس وحيدا، وأن الدعم لهذا الشعب يزداد كل عام، وليعلم شعب فلسطين وغزة أننا سندهم في البحر”.

ومنذ بداية شهر رمضان، صعّدت إسرائيل من هجماتها ضد الفلسطينيين، لا سيما في المسجد الأقصى في القدس المحتلة ومحيطه.

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وأدت أعمال العنف الإسرائيلية إلى هجمات صاروخية انتقامية، وعمليات شنّها مقاتلو المقاومة الفلسطينية.

وشهد المسجد الأقصى خلال الأيام الأخيرة، اقتحامات متتالية من قبل الشرطة الإسرائيلية لباحاته، وإطلاق وابل من قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع والرصاص المعدني المغلف بالمطاط، من أجل إخلاء المسجد ومنع المصلين من الاعتكاف فيه.