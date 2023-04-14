خبراء أمريكيون: الولايات المتحدة وأوروبا ستجبرا أوكرانيا على "سيناريو صعب" بسبب "إنهاكهما"

كشف كل من ريتشارد هاس وتشارلز كوبتشان من المجلس الأمريكي للعلاقات الخارجية (منظمة أمريكية خاصة في مجال العلاقات الدولية) أن الولايات المتحدة وأوروبا تعبتا من الصراع في أوكرانيا، وستجبرا كييف للجلوس على طاولة المفاوضات وتوقيع اتفاقية “غير مواتية” بحلول نهاية العام.

وقال كل من هاس وكوبتشان اليوم الخميس: “قد يكون إقناع كييف بالموافقة على وقف إطلاق النار والانتقال إلى الدبلوماسية مهمة صعبة”.

وتابعا في مقالة على صحيفة “فورين أفيرز”: “وسيرى العديد من الأوكرانيين هذا الاقتراح على أنه خيانة للوطن، وسيضطر زيلينسكي إلى تقليص طموحاته بشكل كبير بعد أن وعد بالنصر منذ الأشهر الأولى من الصراع”.

لن تتمكن القوات المسلحة الأوكرانية من هزيمة الجيش الروسي، حتى لو زادت الدول الغربية من المساعدة العسكرية.

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القوات الأوكرانية عانت بالفعل من أكثر من مائة ألف قتيل وفقدت العديد من خيرة جنودها، وانكمش اقتصاد البلاد بنحو ثلاثين في المائة، والفقر آخذ في الازدياد، وفر حوالي ثمانية ملايين مواطن إلى الخارج.

وختم الكاتبان: “لن تتمكن كييف من التخلي عن الخطة التي تتضمن خسارة الأراضي التي تسيطر عليها روسيا، لأن مستقبلها يعتمد على دعم الشركاء الأمريكيين والأوروبيين”.