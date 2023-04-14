الرئيس البرازيلي يدعو دول "بريكس" إلى التخلي عن الدولار في التجارة العالمية

وخاطب رئيس البرازيل، متحدثًا في بنك التنمية الجديد (الذي أنشأته دول البريكس) في شنغهاي الجمهور بأسئلة: “من قرر أن عملاتنا ضعيفة وليس لها قيمة في البلدان الأخرى؟ من قرر أن يصبح الدولار هو العملة الرئيسية بعد إلغاء معيار الذهب؟”.