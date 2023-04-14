غوتيريش "غير مندهش" من التجسس عليه في وثائق البنتاغون المسربة

أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنتونيو غوتيريش، اليوم الخميس، أنه لا يشعر بالدهشة مما ورد في أحدث تسريبات وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون”، بشأن التجسس على محادثاته بشأن روسيا.

الأمم المتحدة – سبوتنيك. وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إن غوتيريش لم يفاجأ بالتجسس عليه، كما كشفت تسريبات حديثة تتعلق بمحادثاته حول معاملة روسيا.

وأوضح دوجاريك في إفادة صحفية، أن “الأمين العام يعمل في السياسة، وهو شخصية عامة منذ بعض الوقت، لذلك أعتقد أنه لا يفاجأ بحقيقة أن الناس يتجسسون عليه، ويستمعون إلى محادثاته الخاصة”.

صحيفة تكشف عن تسريب وثائق سرية أمنية أمريكية جديدة تتعلق بأوكرانيا والشرق الأوسط والصين

وأعلن البيت الأبيض، اليوم الخميس، أن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، قيدت الوصول إلى الوثائق السرية المسربة على شبكة الإنترنت، والمعلومات السرية الأخرى، لحماية الأمن القومي للولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها.

موسكو – سبوتنيك. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، خلال إفادة صحفية: “أعلن البنتاغون أنه اتخذ بعض الإجراءات، لتقييد الوصول إلى المعلومات السرية مستقبلا”.

وذكرت “نيويورك تايمز”، قبل أسبوع، أن “البنتاغون” يحقق في تسريب على الشبكة الاجتماعية لمواد تصف حالة القوات الأوكرانية وخطط الولايات المتحدة والناتو لتعزيزها، مشيرة إلى أن الوثائق، المؤرخة في أوائل آذار/ مارس، نُشرت على “قنوات موالية للحكومة الروسية” على تطبيق “تلغرام”.